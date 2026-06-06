Liebe auf Umwegen: Bei diesen Promipaaren funkte es nicht auf Anhieb

Bei manchen ist es Liebe auf den ersten Blick - bei anderen dauert es etwas länger, bis sich Gefühle entwickeln. Welche Promis ihre Partner zappeln ließen - und welche Star-Paare erst auf Umwegen zueinander fanden. Stars, die sich erst auf den zweiten Blick verliebten Blake Lively und Ryan Reynolds Bei Blake Lively und Ryan Reynolds dauert es aber eine Weile, bis sie zusammenfanden. Kennengelernt haben sie sich bei den Dreharbeiten zu "Green Lantern" (2011) - und wurden erst einmal "für lange Zeit Freunde", wie Reynolds einmal gegenüber "SiriusX" verriet.

Nachdem er 2011 von seiner ersten Frau Scarlett Johansson geschieden wurde, ließ sich Reynolds zu einem Doppeldate mit Lively und zwei anderen Leuten überreden. "Ich traf Blake an der dunkelsten Falte im Anus des Universums namens Green Lantern", erinnerte er sich über den gemeinsamen Film, der ein riesiger Flop werden sollte. "Wir waren Freunde und ungefähr eineinhalb Jahre später hatten wir ein Doppeldate, aber wir waren mit anderen Leuten zusammen." Da habe es eigentlich schon gefunkt. Sie seien immer wieder miteinander abgehangen, "hielten immer irgendwie Kontakt, aber beiläufig".

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU / CHARLY TRIBALLEAU Blake Lively und Ryan Reynolds

Auf einer gemeinsamen Zugfahrt nach Boston habe ihre Geschichte dann eine rasante Wendung genommen. "Sie fuhr nach Boston, ich fuhr nach Boston. Und ich sagte: 'Nun, ich fahre mit dir'", so Reynolds über den Tag, der sein Leben für immer verändern sollte. Im Zug gab sich Reynolds dann die Blöße, als er seine damalige Schauspielkollegin und zukünftige Frau zum Sex überreden wollte. "Ich habe sie nur angefleht, mit mir zu schlafen", gab der Mime dann zu. Allzu peinlich dürfte dem Objekt seiner Begierde das Baggern aber nicht gewesen sein. Auf die Frage, wie schnell er und Lively von einer Verabredung zu einer ernsthafteren Beziehung übergegangen sind, sagte Ryan, der Fortschritt sei "wie aus einem Märchen" gewesen. Seit 2012 sind die beiden Schauspieler verheiratet. Jessica Biel und Justin Timberlake Jessica Biel und Justin Timberlake sind - bis auf eine kurze Beziehungspause - seit 2007 zusammen und seit 2012 verheiratet. Mittlerweile haben die beiden zwei gemeinsame Söhne. Vor einigen Jahren schilderte Timberlake bei einer Pressekonferenz die Anfänge seiner Beziehung mit Biel. Er habe einen gemeinsamen Freund gefragt, ob er die Schauspielerin bitten könne, mit ihm auszugehen. Diese soll zunächst gezögert haben, dem Freund des Musikers dann aber ausgerichtet haben, dass Timberlake sie anrufen könne. Der Sänger legte sich daraufhin ins Zeug, um den "Himmlische Familie"-Star zu erobern.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/MICHAEL TRAN / MICHAEL TRAN Jessica Biel und Justin Timberlake

"Ich habe es auf die altmodische Art gemacht - per Telefon", erzählte Timberlake. "Das habe ich sowohl von meinem Stiefvater als auch von meinem Großvater gelernt. Dass es eine Sache namens Galanterie gibt, die nicht mit der Geburt des Internets sterben muss." Einfach habe es ihm seine Angebetete aber nicht gemacht. "Ich musste ziemlich hartnäckig sein, um sie dazu zu bringen, 'ja' zu sagen. Aber ich habe eine ziemliche Hartnäckigkeit und wenn ich etwas will, bleibe ich dabei. Und am Ende hat sie zugestimmt." Will Smith und Jada Pinkett Smith Will Smith lernte seine Frau Jada kennen, als diese 19 Jahre alt war und für die Rolle eines Love-Interests seines "The Fresh Prince of Bel-Air"-Charakters vorsprach. Zusammenkommen sollten sie aber erst wesentlich später. "Nachdem wir uns seit vielen Jahren kannten, gingen wir eines Abends [mit gemeinsamen Freunden] zum Abendessen aus und ich sah, dass er von diesem schlaksigen Jungen zu diesem wirklich verantwortungsbewussten Mann herangewachsen war", erzählte Jada Pinkett Smith gegenüber "YourTango". "Wir fingen an, uns gegenseitig den Hof zu machen, und unsere Freundschaft wurde zu einer Romanze." Ihre Liebe führte zu einer langjährigen Ehe und zwei Kindern: Willow und Jaden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/VALERIE MACON Will Smith und Jada Pinkett Smith

George und Amal Clooney Copyright-Hinweis öffnen/schließen In einem Interview mit Howard Stern beschrieb George Clooney einmal, wie sich seine Beziehung mit Menschenrechtsanwältin Amal Ramzi Alamuddin ihren Anfang nahm. Die beiden wurden einander von einem gemeinsamen Freund vorgestellt, als Clooney am Comer See in Italien weilte. In den darauffolgenden Monaten machte der Schauspieler der Anwältin den Hof. So habe er ihr unter anderem Liebesbriefe geschrieben, die er aus der Perspektive seines Hundes Einstein verfasste.

Später lud Clooney seine zukünftige Ehefrau unter anderem zu einer Filmmusik-Aufnahmesession in die Abbey Road Studios in London ein. Auch sonst ließ er nicht locker - und gewann schließlich Amals Herz. "Wir gingen zum Abendessen aus und es wurde sehr schnell romantisch", sagte Clooney gegenüber "Stern". "Es war auf einmal klar. Ich wusste, dass sie interessiert war, und ich denke, dass wir von diesem Moment an zusammen waren." Nicole Richie und Joel Madden Auch Nicole Richie ließ ihren Ehemann Joel Madden, mit dem sie seit 2010 verheiratet ist, erstmal zappeln. "Ich bin nicht der große, dunkle, gutaussehende Typ", erzählte der Musiker einmal bei "60 Minutes Australia". "Ich glaube nicht, dass ich die erste Wahl bin. Ich denke immer: 'Gib mir einfach eine Chance. Lass dich einfach auf ein Date mit mir ein.'" Er sei froh, wenn "ich einen Fuß in die Tür bekommen kann … so war es mit meiner Frau".

Matthew McConaughey und Camila Alves In einem Club auf dem Sunset Boulevard nahm ihre Liebe 2006 ihren Anfang: Matthew McConaughey war von seiner jetzige Frau Camila Alves auf Anhieb begeistert. Er habe sie "aus dem Augenwinkel" bemerkt. Sie sei förmlich durch den Raum "geschwebt". "Ich sagte: 'Was ist das?'", erinnerte sich der Schauspieler in einem Interview an die schicksalhafte Begegnung. Er lud Alves und ihre Freunde ein, mit ihm an seinem Tisch zu sitzen, und drei Tage später gingen sie miteinander aus.

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