"Ich liebe dich, Bro": Prinz William antwortete Fan humorvoll mit 3 Worten

Der britische Thronfolger William zeigt sich bei Auftritten gerne nahbar und humorvoll. So auch am Rande eines Termins in London Anfang Juni. Wie in einem auf dem Fanaccount "MyRoyalNews" auf TikTok geposteten Video zu sehen ist, reagierte der Prinz nach Verlassen den Pubs "The Prince of Peckham" lächelnd und winkend noch auf Zurufe von Schaulustigen. Von der Rückbank seines Fahrzeugs aus antwortete er auf einen "I love you, bro"-Ruf ("Ich liebe dich, Bruder!") mit: "Thanks! Bye, guys" ("Danke! Tschüss, Leute!"). Im Hintergrund ist eine weitere Person zu hören, die offenbar fassungslos über die gerade gemachte Erfahrung mit dem Royal war: "Ich kann es nicht glauben!"

William nur zweitbeliebtester Royal

So sehr er von vielen Fans geliebt wird, das beliebteste Mitglied der Königsfamilie ist William nicht mehr. Das ist ausgerechnet eine als Bürgerliche geborene Royal. Prinzessin Kate überholte ihren Mann heuer im Ranking der populärsten Royals des Meinungsforschungsinstituts YouGov: Mehr als zwei Drittel (68 Prozent) der Menschen in Großbritannien haben demnach ein positives Bild der als Catherine Middleton geborenen Princess of Wales.

William liegt auf der Rangliste, die auf Grundlage von Millionen im Netz erhobener Daten erstellt wird, mit 62 Prozent inzwischen deutlich hinter seiner Gattin. Auf ihn folgt Prinzessin Anne mit 59 Prozent, König Charles sieht dagegen nur knapp mehr als die Hälfte der Menschen (54 Prozent) in einem positiven Licht. Schlusslicht unter den bekannteren Royals ist dessen in Verruf geratener Bruder Andrew Mountbatten-Windsor mit gerade einmal 13 Prozent.