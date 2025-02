Liam Payne: Hat er seine Ex-Verlobte zur Abtreibung gezwungen?

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Maya Henry spricht über die schwierige Beziehung zu Liam Payne, geprägt von Drogenmissbrauch und emotionalem Schmerz.

Berichte über eine Abtreibung unter Druck von Payne werfen ein schockierendes Licht auf die Beziehung.

Payne hatte intime Textnachrichten mit anderen Männern ausgetauscht, was Henry bekannt war. Zusammenfassung öffnen Zusammenfassung schließen

Ex-"One Direction"-Sänger Liam Payne starb am 16. Oktober, nachdem er im Drogenrausch vom Balkon seines Hotelzimmers in Buenos Aires stürzte – der KURIER berichtete ausführlich. Er wurde 31 Jahre alt.

Nachdem kürzlich seine damalige Partnerin Kate Cassidy (25) mit der britischen Zeitung The Sun über diesen schicksalhaften Tag sprach, bricht nun Paynes Ex-Verlobte Maya Henry (25) ihr Schweigen und gibt erstmals bestürzende Einblicke in ihre On-Off-Beziehung mit dem Teen-Idol.

"Er tat Dinge, die mich verletzten" Das Magazin Rolling Stone veröffentlichte eine umfassende Reportage über das Leben Paynes und sein Weg in den Abgrund, der gepflastert war von Alkohol- und Drogensucht sowie anderen inneren Dämonen. Auch Henry wurde vom Magazin zu Wort gebeten. "Anfangs waren es der Drogenkonsum und die Süchte, die uns auseinandergerissen haben", erinnert sich Henry an die gemeinsame Zeit, die viele Ups und Downs erlebte – typisch für eine Beziehung mit einem Süchtigen, ist das Model überzeugt. "Obwohl ich ihn sehr liebte, tat er Dinge, die mich auf eine Weise verletzten, die ich nie ganz verstehen werde, und er verletzte mich auch noch Jahre nach unserer Trennung."

"Ich habe alle Warnsignale ignoriert" Henry betont zwar, sie habe Payne stets unterstützt, übt dabei jedoch auch Selbstkritik: "Ich versuchte, für ihn da zu sein. Ich liebte ihn so sehr, dass ich mir einredete, ich könnte die Dinge in Ordnung bringen. Ich habe alle Warnsignale ignoriert." Sie habe gehofft, dass jeder Skandal, jeder Vorfall, der unter Drogeneinfluss geschah, ein Weckruf für Payne sein würde, doch die Hoffnung war vergebens. Payne war zu sehr von seinen Dämonen gefangen. Stand der Sänger unter Drogeneinfluss, war er jemand, "den ich nicht wiedererkannte - so anders als sein nüchternes Ich", so Henry. Nicht nur sie, auch Payne selbst habe versucht, seinen Süchten zu entkommen, was jedoch nicht von Erfolg gekrönt war. Irgendwann wurde es Henry zu viel und sie beschloss, die On-Off-Beziehung endgültig zu beenden. Sie fühlte sich verraten, aber als Grund für die Trennung nennt sie auch "die Erkenntnis, dass ich Jahre in etwas verbracht hatte, das nie das war, wofür ich es hielt. Ich mache ihm keinen Vorwurf für seine Kämpfe."

Zur Abtreibung gezwungen? In der Rolling Stone-Reportage ist allerdings noch über andere schockierende Einblicke in die Beziehung von Payne und Henry zu lesen. Ein anonymer Insider verriet dem Magazin, dass Henry von Payne schwanger war, er sie aber zur Abtreibung gedrängt haben soll. Der Sänger soll ihr – per SMS – ein Ultimatum gestellt haben: Entscheidet sie sich für das Kind, würde er sich von ihr trennen. Lässt sie es abtreiben, würde er bei ihr bleiben. Eine Hiobsbotschaft für das Model: "Das war eine Überraschung für Maya, weil Liam eine Familie wollte und sie versuchten, schwanger zu werden", berichtet der Insider. Henry entscheid sich für die Abtreibung, Payne soll sie nicht in die Klinik begleitet haben. Über diese Erfahrung schrieb Henry, die nun als Autorin tätig ist, in ihrem fiktiven Roman "Looking Forward" 2024, der starke Parallelen zu ihrem wahren Leben aufweist, wie sie im Interview mit People damals selbst zugab. "Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich es nicht getan. Aber wenn ich eine andere Entscheidung getroffen hätte, hätte ich die Person verloren, die ich geliebt habe. Es gab sicherlich schwierige Gespräche darüber."

Zudem, so die Quelle gegenüber Rolling Stone weiter, soll Payne während seiner Beziehung zu Henry intim-erotische Textnachrichten mit anderen Männern ausgetauscht haben, wovon das Model auch gewusst haben soll. Payne hatte drei ernsthafte Beziehungen Liam Payne und Maya Henry waren von 2019 bis 2022 mit Unterbrechungen liiert. Nur ein Jahr nach ihrem Kennenlernen bei einer Modenschau am Comer See machte Payne ihr einen Heiratsantrag. Zuvor war Payne mit mit der Sängerin Cheryl Cole zusammen, mit der er einen Sohn hat. Zuletzt befand er sich mit der Influencerin Kate Cassidy in einer Beziehung.