Liam Payne: Tod eines Sängers, der der Vernünftige sein sollte

In einer Zeit, in der man dachte, Boybands hätten sich überlebt, sollte eine Gruppe solche Theorien Lügen strafen: One Direction hieß sie, sie entstand 2010 aus einer Entscheidungsbredouille der Jury von „The X-Factor“. In der Castingshow hatte man einfach zu viele Talentierte. Deswegen bastelte Juror Simon Cowell kurzerhand eine Boyband aus fünf vielversprechenden Sängern: Sie hießen Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson und Zayn Malik.

Druck und Depression

One Direction standen ganz in der Tradition der Backstreet Boys, der New Kids on the Block oder Take That. Leider auch, was interne Spannungen betraf. Robbie Williams hat in einer Netflix-Doku Einblick gegeben in die (selbst-) zerstörerischen Kräfte, die sich im Druckkessel solcher Pop-Produkte entfalten – Eifersucht, Größenwahn, Drogen, Depression. In drastischerem Maße sah man dies in den vergangenen Jahren im koreanischen K-Pop, der nachgerade eine Suizid-Epidemie unter Bandmitgliedern auslöste.

Liam Payne, der auch Lieder für die Band schrieb, erzählte einmal, er war als der „Vernünftige“ gecastet worden, er sollte schlichten, wenn etwa wieder Teller aus dem Hotelfenster flogen. Man muss sich vielleicht noch einmal vergegenwärtigen: Die Bandmitglieder waren beim Start zwischen 15 und 17 Jahre alt. In Interviews berichtete er, wie der Ruhm bei ihm zu Alkohol- und Tablettenmissbrauch geführt habe, auch Suizid-Gedanken seien ihm nicht fremd gewesen.