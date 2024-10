Familie von Liam Payne bestätigt seinen Tod

Payne war am Mittwoch in den Innenhof eines Hotels in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gestürzt und im Alter von 31 Jahren gestorben.

Die Familie von Liam Payne hat den Tod des früheren Sängers der Boyband One Direction bestätigt. "Wir sind untröstlich", hieß es in einer Erklärung, aus der britische Medien zitierten. "Liam wird für immer in unseren Herzen weiterleben, und wir werden ihn als seine freundliche, lustige und tapfere Seele in Erinnerung behalten."

Man unterstütze sich so gut es geht gegenseitig und bitte um Privatsphäre und Freiraum. Payne war am Mittwochnachmittag (Ortszeit) in den Innenhof eines Hotels in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gestürzt und im Alter von 31 Jahren gestorben.

Für Fans von One Direction war die Nachricht von Paynes Ableben ein Schock, die Musikwelt ist entsetzt. Die Band wurde 2010 im Zuge der britischen Castingshow "The X Factor" gegründet, andere bekannte Mitglieder sind etwa Harry Styles und Zayn Malik. Mit seiner ehemaligen Partnerin, der Girls-Aloud-Sängerin Cheryl Cole, hat Payne einen 2017 geborenen Sohn. In Buenos Aires für Konzert von Ex-Kollegen Augenzeugen berichten, es habe gewirkt, als ob Payne in den Minuten vor seinem Tod unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden habe. Medien zitierten aus dem mutmaßlichen Notruf eines Hotelangestellten, der demnach ähnliche Befürchtungen äußerte. Nach Buenos Aires war der Sänger Medienberichten zufolge gereist, um unter anderem Anfang Oktober ein Konzert seines ehemaligen Bandkollegen Niall Horan zu besuchen. In seinem letzten Video, das Payne offenbar vor einigen Tagen bei Snapchat hochlud, wirkt er aufgeräumt. "Guten Morgen allerseits. Ein schöner Morgen hier in Argentinien", sagt der Sänger in die Kamera. Das Bild schwenkt dann über einen langen Tisch, man sieht seine Freundin, die US-Influencerin Kate Cassidy. Sie witzeln über zu langes Ausschlafen. Cassidy war anscheinend nicht mehr bei Payne. Wie aus ihren Social-Media-Accounts hervorgeht, reiste sie vor einigen Tagen zurück in die USA. Schnell nach Bekanntwerden der Nachricht versammelten sich Fans zu einer Mahnwache bei Kerzenlicht vor dem Hotel im Stadtteil Palermo. Der Leichnam des Sängers wurde Medienberichten zufolge in eine Leichenhalle gebracht. Die Polizei untersuchte das Hotel. Der britische Premierminister Keir Starmer sprach Angehörigen und Freunden sein Beileid aus. "One Direction war eine der größten Bands der Geschichte und ihre Musik hatte gewaltigen Einfluss auf Millionen Fans in aller Welt", sagte sein Sprecher.