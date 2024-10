Der ungewollt Vernünftige mit dem X-Factor: Liam Payne ist tot

Er solle sich vermutlich besser auf die Schule konzentrieren. "Aber ich denke einfach zu viel ans Singen. Es ist ein Traum, und ich liebe es." Liam Payne war erst 14, als er sich in der britischen Talentshow "The X Factor" bewarb. Seine Motivation, die er im Dialekt seiner mittelenglischen Heimat vortrug, klang wie der schwärmerische Traum eines Teenagers.

Doch es funktionierte, mit wenigen Jahren Verzögerung: Als sich One Direction 2010 gründete, war Payne dabei - und schon bald als Teil der vielleicht beliebtesten Boyband ihrer Zeit weltberühmt. Jetzt ist Liam Payne im Alter von 31 Jahren in Buenos Aires nach einem Sturz aus dem dritten Stock eines Hotels gestorben, wie Medien aus Großbritannien, den USA und Argentinien übereinstimmend unter Berufung auf Polizei und Rettungskräfte berichten.

Aus dem Vernünftigen wird der Langweilige

Wie das so ist mit dem Ruhm, er verändert das Leben mehr als einem lieb sein kann. Weil er als Jugendlicher im Gegensatz zu seinen Altersgenossen keinen Alkohol trank, schob ihm das Management die Rolle des Vernünftigen zu. Über einen Hotelaufenthalt erzählte Payne 2019 der Zeitung Guardian: "Teller wurden aus dem Fenster geworfen, auf Matratzen die Stufen hinuntergeglitten, und der Manager rief mich an und sagte: 'Du musst das in Ordnung bringen.'" Da war er etwa 17, 18. Auf der Bühne galt Payne deshalb für die Fans als der Langweilige - im Gegensatz zu den "Herzensbrechern" Harry Styles und Zayn Malik. Das nagte an dem jungen Sänger. "Wenn du im Stadion bist und die wenigsten Schreie abbekommst, dann denkst du dir: 'Was soll der Scheiß?'"

Platz für eigene Erkundungen gab es kaum. In Peru standen einmal 15.000 Fans vor dem Hotel, die Security riet der Band, im Haus zu bleiben, erzählte Payne im Guardian-Gespräch. Adrenalin und Langeweile wechselten sich ab. So kam Payne, der Vernünftige, zum Alkohol. "Eine Show vor wie viel Tausend Leuten auch immer zu spielen und dann alleine in einem Land festzusitzen, wo man nirgendwo hingehen kann - was soll man da machen? Die Minibar ist immer da."