"Stehe unter Schock": Stars und Fans trauern um Sänger Liam Payne (31)

Das Ex-Mitglied der Boyband One Direction ist am Mittwoch im Alter von 31 Jahren in Buenos Aires gestorben. Die Bestürzung bei Fans und Branchenkollegen ist groß.

Große Trauer in Argentinien: Fans zünden Kerzen für Liam Payne an

Die Nachricht vom plötzlichen Tod des ehemaligen "One Direction"-Mitglieds Liam Payne hat bei Fans auf der ganzen Welt große Bestürzung ausgelöst. Der Sänger, Gitarrist und Komponist starb am Mittwoch nach einem Sturz aus dem dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires. Bereits wenige Stunden nach Bekanntwerden der Nachricht bekundeten erste Stars und Wegbegleiter aus der Musik- und Unterhaltungsbranche in sozialen Medien ihre Trauer.

Der Sänger Charlie Puth hat auf Instagram ein gemeinsames Foto mit Payne gepostet. In einer Story schreibt er: "Ich stehe gerade unter Schock. Liam war immer so nett zu mir. Er war einer der ersten großen Künstler, mit denen ich arbeiten durfte. Ich kann nicht glauben, dass er von uns gegangen ist." Dj Zedd, der 2017 mit Payne an der Single "Get Low“ arbeitete, schrieb auf X, er könne "nicht glauben, dass das wahr ist“. Die Nachricht sei "absolut herzzerreißend“.

Olly Murs trauert um Freund Olly Murs, der Zweitplatzierte der britischen "X Factor"-Show 2009, schrieb auf Instagram: "Diese Nachricht ist niederschmetternd, mir fehlen die Worte ... Liam teilte die gleichen Leidenschaften wie ich, die gleichen Träume, es trifft mich hart, sein Leben so jung enden zu sehen". Max George, Mitglied der Band "The Wanted", beschreibt Liam Payne auf dem Kurznachrichtendienst als unterstützenden Freund. Der kolumbianische Sänger J Balvin teilte ein Foto von sich mit Payne in seiner Story: "Rest in peace my g." Reality-Star Paris Hilton sendet auf X "Liebe und Beileid" an Paynes Familie und Angehörige. "Wir sind unglaublich traurig, von dem tragischen Tod von Liam Payne zu hören“, hieß es auf dem X-Konto des britischen Pop-Musik-Preises Brit Awards. Man sei in Gedanken und Gebeten bei seinen Freunden und seiner Familie. Auch die Streaming-Plattform Spotify und der Musiksender MTV kondolierten.

Ex-Freundin erhob Vorwürfe Maya Henry, die Ex-Verlobte von Liam Payne, soll laut einer Quelle "unter Schock" stehen. Das Model erfuhr erst von Paynes Tod, als ein Mitglied ihres Teams von einem Reporter kontaktiert wurde, so Daily Mail. Henry hatte kürzlich schwere Vorwürfe gegen Payne öffentlich gemacht und laut Medienberichten eine Unterlassungsklage eingereicht. Der Sänger soll das 23-jährigen Model nach der Trennung gestalkt und sie mit Nachrichten terrorisiert haben.

Noch kein Statement von One Direction Von Paynes ehemaligen "One Direction"-Bandkollegen Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik und Harry Styles gibt es noch keine Stellungnahme. Die Mutter des Sängers Harry Styles, Anne Twist, postete jedoch auf Instagram das Emoji eines gebrochenen Herzens. Dazu schrieb sie: "Nur ein Junge..." Auch Lou Teasdale, die ehemalige Stylistin der Band, postete ein Herz auf X. Dazu schrieb sie: "Ich schicke euch allen so viel Liebe".

© APA/AFP/LUIS ROBAYO Große Trauer in Argentinien: Fans versammeln sich in Buenos Aires ... © REUTERS/Agustin Marcarian ... und zünden Kerzen vor dem Hotel, in dem Liam Payne starb, an © REUTERS/Jason Redmond Liam Payne und seine Bandkollegen Niall Horan, Harry Styles und Louis Tomlinson von "One Direction" im Jahr 2012 © via REUTERS/UGC Kurz vor seinem Tod veröffentlichte Payne ein Video auf dem Social-Media-Dienst Snapchat © APA/AFP/JUAN MABROMATA Die Rettungskräfte waren innerhalb weniger Minuten vor Ort. Eine Wiederbelebung war nicht möglich

Fans versammeln sich vor Hotel Nach Bekanntwerden der Nachricht versammelten sich Fans am Mittwoch zu einer Mahnwache bei Kerzenlicht vor dem Hotel im Stadtteil Palermo in Buenos Aires. Der Leichnam des Sängers wurde Medienberichten zufolge in eine Leichenhalle gebracht. Die Polizei untersuchte das Hotel. Laut Augenzeugen könnte Payne unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben.