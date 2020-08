Doch keine Trennung: Überraschende Verlobung bei One Direction-Star Liam Payne

Paparazzi-Aufnahmen von besagtem Abend zeigen Henry mit einem Diamantring, dessen Wert auf mehr als 2,5 Millionen Euro geschätzt wird.

Trennungsgerüchte

Derweil waren zu Beginn des Jahres noch Gerüchte um eine mögliche Trennung des Paares laut geworden. So berichtete unter anderem die britische Sun, dass Payne und Henry sich getrennt hätten. Was aber nie bestätigt wurde. Eine anonyme Quelle hatte indes gegenüber der Daily Mail versichert, dass die beiden "definitiv noch ein Paar und sehr glücklich zusammen" seien - womit der Insider am Ende recht behielt.

Bevor er mit Henry zusammenkam, war Payne mit der elf Jahre älteren Sängerin Cheryl Cole (37) liiert. Mit ihr hat er einen gemeinsamen Sohn. Die beiden trennten sich allerdings im Sommer 2018 nach drei Jahren Beziehung.