Thomas Gottschalk: Karina packt über die Ehe mit ihm aus

Die Nachricht auf Instagram überraschte: Thomas Gottschalk (74) gab im August 2024 bekannt, in Ibiza unter Ausschuss der Öffentlichkeit und somit still und heimlich "seine" Karina (62) geheiratet zu haben. Liiert sind die beiden schon seit sechs Jahren, zuvor war Gottschalk 43 Jahre lang mit Thea Gottschalk verheiratet.

Karina scheint überzeugt zu sein, mit Gottschalk das große Ehe-Los gezogen zu haben: "Thomas sagt mir jeden Tag: Ich liebe dich. Das machen nicht viele Männer. Ich glaube, er sagt das so frei und schön, weil er sich sicher fühlt." Die Liebesgefühle haben nach all den Jahren nicht nachgelassen: "Ich bin in Thomas nach wie vor richtig verknallt", betont sie.

Aber ist der Ehealltag tatsächlich so, wie sie es sich erhofft hat? Ist Thomas Gottschalk ein guter Ehemann? "Der allerbeste", betont Karina und erzählt: "Wir haben ein Märchen an Ehe. Er trägt mich auf Händen, geizt nie mit Komplimenten, bringt mir jeden Morgen einen Kaffee ans Bett. Einfach süß."

Obwohl sie bereits zuvor viele Jahre glücklich waren, hätte Karina nicht mit einem Heiratsantrag gerechnet, gibt sie zu: "Es macht mich immer noch unendlich glücklich, dass mich Thomas mit dem Antrag, dieser schönen Liebeserklärung, überrascht hat. In der heutigen schnelllebigen Zeit ist so etwas gar nicht mehr üblich." Sie hatte nicht geplant, nochmal zu heiraten, doch ihr war damals schon klar, meint Karina im Interview: "Wenn ich noch einmal heirate, dann den. Oder keinen."

"Ähnliche Herkunft"

Das Geheimnis ihrer Liebe? "Wir passen so gut zueinander, auch weil wir eine ähnliche Herkunft haben und ähnlich erzogen wurden", so Karina. "Unsere Mütter hätten optisch und von ihrer Art Schwestern sein können. Sie haben uns mit einer tollen Mischung aus ganz viel Liebe, Disziplin und Konsequenz erzogen. Ein Nein war ein Nein."

Vorwurf des Bodyshamings

Doch nicht alle sind in Gottschalk so verliebt wie Ehefrau Karina. Zuletzt sorgte er für Schlagzeilen, als er Ende des Vorjahres bekannt gab, seinen RTL+-Podcast "Die Supernasen", den er gemeinsam mit Mike Krüger moderierte, zu beenden. Zuvor war er wegen Bodyshamings kritisiert worden, weil er in Vorbereitung auf seinen Auftritt bei Florian Silbereisens Show "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" in einem Podcast-Gespräch mit Krüger behauptet hatte, er müsse Maite Kelly wahrscheinlich zur Seite schubsen, damit man ihn sehe.

"Ich bin es leid, dauernd von Leuten interpretiert zu werden, die mich damit öffentlich beschädigen wollen, und von denen missverstanden zu werden, die mich einfach nicht verstehen wollen", kommentierte Gottschalk damals auf Instagram sein Podcast-Aus. "Es gibt aber einen Unterschied zwischen 'aufgeben' und 'die Nase voll haben'. Ich denke nicht dran, aufzugeben, und werde weiter laut und vernehmlich sagen, was ich denke (ohne damit den Anspruch zu verbinden, Recht zu haben), aber ich habe tatsächlich 'die Nase voll', obwohl in meinen Zinken ne Menge rein geht!"