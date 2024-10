Thomas Gottschalk: Wird der Star-Moderator taub?

Goldene Lockenmähne, die einfach nicht ergrauen will, dazu farbenfrohe Anzüge und ein schelmisches Grinsen: Im TV ist Thomas Gottschalk seit Jahren der Ewig-Junge. Doch mittlerweile ist der ehemalige "Wetten, dass ...?!"-Moderator auch schon 74 Jahre alt – und das geht nicht ganz spurlos an ihm vorbei, wie er nun der Bild verriet.

"Beim gemeinsamen Fernsehen sagt [Karina] immer: 'Du machst das immer so laut'", plaudert Gottschalk aus dem Nähkästchen. Doch er selbst würde die hohe Lautstärke gar nicht bemerken. "Für einen selbst ist es ja nicht spürbar, man findet sich ja immer toll. Man hört gut, man sieht gut, man sieht gut aus." Doch mittlerweile, betont er, habe er"aber kein Problem mehr damit einzugestehen, dass ich da ein Manko habe".

"Das macht mich nervös"

Gottschalk ist und bleibt aber eine Frohnatur. Im Interview witzelt er über sein nachlassendes Gehör, gibt aber auch zu dass er sich darüber sehr wohl Gedanken mache. "Ich sehe alles, was ich nicht sehen darf. Aber ich höre nicht alles, was ich nicht hören darf. Das macht mich nervös. Ich muss immer wissen, was läuft und los ist." Auf Karina könne er sich aber verlassen.

Seit dem Interview hat sich Gottschalk angeblich seinen Hörproblemen angenommen und verwendet mittlerweile ein Hörsystem.

Thoma Gottschalk und Karina Mroß sind seit Sommer dieses Jahres miteinander verheiratet. Die sehr private Hochzeit fand auf Ibiza statt. "Mit unserer Hochzeit wollen wir natürlich auch allen Mut machen, die an ein spätes Happy End glauben", so Gottschalk laut promiwood.de.