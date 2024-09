Thomas Gottschalk nach Hochzeitsgeschenk von Mike Krüger "emotional mitgenommen"

Es war eine Trauung ganz in Weiß: Heimlich hatten Gottschalk und seine Partnerin Karina Mroß auf Ibiza geheiratet. Der 74-Jährige veröffentlichte dazu mehrere Bilder von der Zeremonie direkt am Meer: Er in weißer Leinenhose und weißem Leinenhemd, sie in bodenlangem weißen Kleid - beide barfuß.