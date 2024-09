Schauspieler Heino Ferch: Trennung nach 19 Ehejahren

2005 hatte Ferch die bayerische Vielseitigkeitsreiterin und Polosportlerin Marie-Jeanette Steinle geheiratet - erst auf einem Windjammer in Bremerhaven und später noch kirchlich in einer barocken Klosterkirche am Ammersee. Die beiden bekamen zusammen drei Kinder.

Über Heino Ferch

Der Schauspieler steht für anspruchsvolle Film- und Fernsehunterhaltung. Für die Süddeutsche Zeitung war Ferch 2014 "einer der Lieblingshelden des deutschen Fernsehpublikums". Er wurde schon mehrfach ausgezeichnet. 2004 bekam er den "Adolf-Grimme-Preis", 2013 wurde er für sein Mitwirken in der ZDF-Spielfilmreihe "Spuren des Bösen" für den Fernsehpreis International Emmy Award nominiert.

Die "Goldene Kamera" hat er zuletzt 2022 als bester Schauspieler verliehen bekommen. 2023 gab es den "Golden Nymph Award beim 62. Festival de Télévision Monte Carlo.

Ab und an ist Ferch auf Roten Teppichen oder als Gast in TV-Shows zu sehen.

Sein Privatleben versucht der vierfache Vater - er hat noch eine Tochter aus einer vorigen Beziehung - stets aus den Schlagzeilen herauszuhalten. 2021 sagte er der Augsburger Allgemeinen, er sehe keine Notwendigkeit, sich in den Sozialen Medien hervorzutun: "Ich bin immer noch der klassischen Auffassung, ein Schauspieler gibt schon in seinen Rollen viel von sich her. Da muss ich nicht ständig posten, was ich gerade gekauft habe oder durch welche Stadt ich gehe." Bekannt ist: Ferch spielt leidenschaftlich gerne Polo. 2016 wurde er in dieser Sportart Deutscher Meister.