Frisch verheirateter Gottschalk hatte nach Trennung von Thea "Gewissensnöte"

Sein Privatleben hält Entertainer Thomas Gottschalk großteils unter Verschluss. Immer wieder gewährt er seinen Fans dann aber doch kleine Einblicke. Nach seiner Hochzeit Partnerin Karina Mroß veröffentlichte er etwa Fotos und ein paar persönliche Worte. Das Jawort habe in Ibiza stattgefunden, hatte der 74-Jährige kürzlich auf Instagram verkündet.

Er veröffentlichte auch mehrere Bilder von der Trauung direkt am Meer. "Obwohl ich dieses Ereignis immer noch als ein sehr persönliches Erlebnis empfinde, nehme ich Euch mit auf meine Hochzeit mit Karina auf Ibiza", schrieb Gottschalk.

Karina Mroß trug demnach die langen blonden Haare in Wellen, teilweise hochgesteckt. Zum weißen Kleid mit Spaghettiträgern und kleiner Schleppe trug sie dezenten Goldschmuck: Ohrringe, dünne Halskette und Armkettchen. Die breiten Eheringe sind mit jeweils einer Krone verziert.

Im März 2019 war bekannt geworden, dass sich der frühere "Wetten, dass..?"-Moderator nach fast einem halben Jahrhundert von seiner Frau Thea getrennt hatte. Im selben Jahr stellte er Karina Mroß als seine neue Freundin vor. Im Gespräch mit dem Spiegel machte Gottschalk damals sein "schlechtes Gewissen" wegen der Trennung zum Thema. "Zum ersten Mal in seinem Leben habe er gegen die Vernunft entschieden", heißt es in dem Bericht.

Im gemeinsamen Podcast "Die Supernasen" ging Gottschalk im Gespräch mit Entertainer Mike Krüger erneut auf seine ambivalenten Gefühle während der Trennung ein. Dieser habe ihm damals zur Seite gestanden.

Gottschalk habe Krüger "relativ früh in meine, sagen wir mal Gewissensnöte" eingeweiht. "Weil ich mich plötzlich, in der Tat, neu verliebt hatte und nicht gewusst hatte, wie es weitergeht", so Gottschalk.

Mroß habe er am 23. August 2018 auf einer Geburtstagsfeier kennengelernt, verriet Gottschalk laut Medienberichten. Danach habe er überlegt, wie es weitergehen soll. "Folge deinem Bauch(gefüh)l", lautete der Rat seines Vertrauten Mike Krüger. Was er auch getan habe.