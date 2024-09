War beim Jawort nicht anwesend: Was Sohn Roman zu Gottschalks Hochzeit sagt

"Bis über beide Ohren – und natürlich die Nase – ist Thomas verliebt, das bestätigt auch Mike. Der war zwar bei der Hochzeit nicht dabei, hat Thomas aber kurz vorher das Pipi in die Augen getrieben." Mit diesen Worten rührten die deutschen Entertainer Thomas Gottschalk und Mike Krüger kürzlich auf Instagram die Werbetrommel für ihren Podcast "Die Supernasen".

Es war eine Trauung ganz in Weiß: Heimlich hatten Gottschalk und seine Partnerin Karina Mroß auf Ibiza geheiratet. Der 74-Jährige veröffentlichte dazu mehrere Bilder von der Zeremonie direkt am Meer: Er in weißer Leinenhose und weißem Leinenhemd, sie in bodenlangem weißen Kleid - beide barfuß.

Auf den Bildern vor malerischer Kulisse war zu sehen, dass die Trauung in kleinem Kreis stattfand. Der ehemalige "Wetten, dass..?"-Moderator schrieb dazu mit Blick auf seine Fans: "Auf Trauzeugen haben wir verzichtet. Ihr passt auf uns auf! Ja?" Laut Bunte hat die ehemalige Finanz-Controllerin nun im Alter von 62 Jahren Gottschalks Namen angenommen. Die beiden sollen demnach einen Termin für eine standesamtliche Trauung am 27. August gehabt haben.

Gottschalk: "Ich will nur, dass er glücklich ist" Weder Freund Krüger noch Sohn Roman waren Medienberichten zufolge bei Gottschalks Hochzeit anwesend. Am Rande des Münchner Oktoberfests verriet Roman im Gespräch mit RTL: "Ich freu mich immer, ihn zu sehen. Ich liebe ihn." Über die intime Eheschließung sagte er: "Ich will nur, dass mein Vater glücklich ist. Das ist mir das Wichtigste. Wenn er glücklich ist, bin ich glücklich", so Gottschalk. Laut Bild gab sich das Paar am 23. August das Jawort. "Ihr kennt mein Showmaster-Gesicht, aber Karina hat mir ins Herz geschaut. Deswegen sind wir jetzt für immer ein Paar! Forever!", so Gottschalk auf Instagram.

Im Mai hatte sich Gottschalk von seiner jahrzehntelangen Ehefrau Thea scheiden lassen. Getrennt hatten sich die beiden bereits 2019. Im Sommer dieses Jahres wurde die Verlobung mit Mroß bekannt. Mroß und Gottschalk sind seit fünf Jahren ein Paar. Neues Buch Nicht nur privat, auch beruflich gab es zuletzt Neuigkeiten: Gottschalk hatte mit einem Instagram-Post zu einem angeblichen Abschied kürzlich seine Fans aufgeschreckt und im selben Atemzug Werbung für sein neues Buch gemacht. "Stefan Raab kommt zurück - ich verabschiede mich!", schrieb der Medienprofi Mitte September. "Mit einem Buch, in dem ich mir nicht nur Gedanken über die Zeit mache, in der wir leben, sondern diese auch ausspreche. Der Titel: 'Ungefiltert'." Damit will er im Oktober auf Lesereise durch Deutschland gehen. Worauf Gottschalk anspielte: Entertainer Stefan Raab hatte sich kurz zuvor nach neun Jahren Bildschirmpause als Showmaster zurückgemeldet. Gottschalk schrieb über den Tenor seines Buches: "Ich beschwere mich aber nicht, sondern wundere mich nur. So laut wie immer! Ich würde mich freuen, wenn die Fragen, die ich stelle, auch beantwortet würden. Wer selber lesen will, muss sich das Buch kaufen. Wer mir dabei zuhören will, wie ich lese, soll zu meinen Lesungen kommen und dabei den Dialog mit mir suchen. Der Raab hat sich schon verhauen lassen. Kann sein, dass man mich für das, was ich denke, auch vermöbeln wird! Aber ich stehe dazu."

Unter die Lobesreden und Kartenanfragen der Fans mischte sich in den Kommentaren auch die Sorge, dass das Urgestein der deutschen Unterhaltung sich für immer vom Bildschirm zurückziehen könnte. "Du gehörst zu der Fernsehgeschichte Deutschlands. Mit dir geht auch das Fernsehen, was wir noch für gut empfanden", schreibt ein User. Ein anderer Fan hinterließ: "Wie? Du verabschiedest dich? Doch hoffentlich nicht von der Mattscheibe." Gottschalk, der zu den bekanntesten deutschen Unterhaltern zählt, hat vor "Ungefiltert" schon zwei Bücher geschrieben: "Herbstblond" aus dem Jahr 2015 und "Herbstbunt" von 2019.