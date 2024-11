Liam Payne: Angeklagter Hotelkellner packt aus

Aktuell wird rund um den Tod von US-Sänger Liam Payne offiziell gegen drei Männer ermittelt. Seitens der Polizei heißt es, ihnen werde "Vernachlässigung einer Person mit anschließender Todesfolge sowie die Lieferung und Vermittlung von Betäubungsmitteln" vorgeworfen. Der Ex-"One Direction"-Star starb am 16. Oktober nach einem Sturz vom Balkon seines Hotelzimmers in Buenos Aires.

Bei einem der drei Angeklagten handelt es sich um einen Kellner des Hotels, in dem Payne vor seinem Tod wohnte. Nun sprach dieser erstmals in einem argentinischen TV-Interview über seine Treffen mit Payne und wehrte sich gegen die Anschuldigungen, Schuld an dessen Tod zu sein.

"Er wollte Drogen nehmen"

Insgesamt kam es zu zwei persönlichen Treffen zwischen dem Hotelangestellten und dem Sänger. Kennengelernt haben sich die beiden im Restaurant, in dem er arbeitet, erzählte der Kellner. Dort habe Payne bereits als er in das Restaurant kam unter Drogeneinfluss gestanden, zudem habe er "eigentlich nichts gegessen", so der Angeklagte. "Es gab einen Moment, in dem er auf mich zukam und mich nach meinen Kontaktdaten fragte. Ich gab ihm mein Instagram-Konto und danach schickte er mir Nachrichten, weil er Drogen nehmen wollte, obwohl er bereits Betäubungsmittel konsumiert hatte."

Am 2. Oktober schließlich besuchte er Payne im Zimmer des Hotels, in dem er zuerst wohnte – es handelte sich also um ein anderes Hotel als jenes, in dem der britische Star starb. Der Verdächtigte erinnerte sich: "Wir trafen uns dort und er zeigte mir einige der Musikstücke, die er herausbringen wollte. Während ich in seinem Zimmer war, tranken wir ein paar Whiskys."