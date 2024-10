Journalistin: Deshalb ist Liam Payne wirklich vom Balkon gestürzt

Ein bisher unveröffentlichtes Videomaterial soll zeigen, was Sekunden vor dem tödlichen Balkonsturz wirklich passierte. Zudem wird gegen einen Hotelangestellten ermittelt.

Laut der argentinischen Journalistin Paula Varela soll es Sicherheitsaufnahmen geben, die den wahren Grund zeigen, wieso der Sänger Liam Payne am 16. Oktober vom Balkon seines Hotelzimmers in Buenos Aires in den Tod stürzte. Davon sprach Varela in einer Sendung des spanischen TV-Senders Canal 13.

Payne war ohnmächtig, bevor er fiel "Es gibt Filmmaterial, das den Medien nicht zugänglich gemacht wird, etwa die Balkonszene, in der man sieht, wie Liam in Ohnmacht fällt und dabei tragischerweise vom Balkon fällt", so Varela. "Wenn er neben seinem Bett gelegen hätte, wäre er auf sein Bett gefallen." Das Video, das sich "in den offiziellen Fallkaten befindet", würde jedenfalls deutlichen machen, dass es sich um einen Unfall und nicht um Suizid handelte, betont die Journalistin weiter. Die Behauptung Valeras deckt sich mit dem vorläufigen Ergebnis von Paynes Autopsie, in dem von einem "Zustand halber oder völliger Bewusstlosigkeit" die Rede ist. Auch die Position des toten Körpers am Boden dürfte dafür sprechen, steht dort geschrieben. Der 31-Jährige habe einen Schädelbruch und diverse andere schwere Verletzungen erlitten.

Ermittlung gegen Hotelangestellten Bekannt ist auch, dass in Paynes Blut "pink cocain" gefunden wurde. Dabei handelt es sich um eine Freizeitdroge, die aus Ketamin, MDMA und Methamphetamin besteht. Aber auch Kokain, Benzodiazepin und Crack soll Payne an diesem Abend konsumiert haben. Obwohl die vorläufige Autopsie eine Beteiligung Dritter am Tod des ehemaligen "One Direction"-Sängers beteiligt war, behauptet Valera, dass in diesem Zusammenhang aktuell trotzdem gegen einen Angestellten des Hotels ermittelt wird. Dieser sei auch bereits suspendiert worden. "[Der Angestellte] hatte eine sehr gute Beziehung zu Liam aufgebaut", berichtet die Journalistin. "Er missachtete eine Anordnung der Hotelleitung. … Es ging nicht darum, etwas in Liams Zimmer mitzunehmen. Aufgrund der guten Beziehung, die er zu Liam hatte, beantragte er ein Auto über eine dieser Taxi-Apps, die wir alle nutzen, weil Liam etwas wollte. Er hat ihm diesen Gefallen getan, ein gewaltiger Fehler (...)". Der Inhalt dieser Lieferung im besagten Auto sei Gegenstand der Ermittlung. Payne hinterlässt einen siebenjährigen Sohn.