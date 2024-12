Tod von Liam Payne: Fünf Personen angeklagt, auch Paynes Freund

Der ehemalige "One Direction"-Sänger Liam Payne stürzte am 16. Oktober mit nur 31 Jahren vom Balkon des Hotels CasaSur Palermo in Buenos Aires und verstarb vor Ort an seinen Verletzungen. Im Blut des Toten wurden verschiedenste Drogen gefunden.

Nun berichtet die argentinische Zeitung Infobae, dass fünf Männer im Zusammenhang mit Paynes Tod angeklagt wurden, zwei von ihnen sollen sich angeblich bereits in Untersuchungshaft befinden. Besonders brisant: Zu den fünf Angeklagten gehört auch Paynes enger Freund Rogelio "Roger" Nores.

Im November hieß es noch, es werde "nur" gegen drei Männer offiziell ermittelt.