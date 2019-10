Liam Hemsworth: Wer ist seine neue Freundin Maddison Brown?

Nur wenige Monate dauerte die Ehe von Schauspieler Liam Hemsworth und Popstar Miley Cyrus. Die beiden führten seit ihrer Jugend eine On-Off-Beziehung. Nun scheint die Trennung aber endgültig. Sowohl Miley als auch Liam haben sich mittlerweile neu verliebt. Während sich Miley nach Liam mit quasi nahtlosem Übergang in die Arme der Schauspielerin Kaitlynn Carter geflüchtet hatte und mittlerweile ernst mit Sänger Cody Simpson macht, hielt sich ihr Ex vergleichsweise zurück. Ein Versteckspiel machte Miley aus ihren Affären nie wirklich, nun scheint sich auch Liam mit seiner Neuen sicher zu sein und zeigt sich turtelnd mit ihr in der Öffentlichkeit.

Wer ist Liam Hemsworths neue Freundin?