Leni Klum: Braune Haare und neuer Mega-Job

17 Jahre und erst knapp ein Jahr im Model-Business: Leni Klum hat in kürzester Zeit bereits mehr Model-Erfolge als viele andere Kolleginnen in der Branche in ihrer ganzen Karriere nicht sammeln. Und auch ihre neue braune Haarpracht dürfte der Erfolgssträhne nicht im Wege stehen, denn nun schnappte sich die Tochter von "Germany's Next Topmodel"-Moderatorin Heidi Klum, nach Vogue-Cover und Dolce & Gabbana Fashion Show den nächsten großen Model-Auftrag.

Leni Klum: Erster großer Job mit braunen Haaren

In ihrer bisher noch eher kurzen Karriere kann Leni Klum bereits auf etliche große Jobs in der Modewelt zurückblicken. Sie zierte nicht nur zahlreiche internationale Titelbilder wichtiger Modemagazine, sondern lief mit ihren 1,63 m auch bei einigen Modenschauen über den Laufsteg. Nun darf sich die 17-Jährige über eine neue große Zusammenarbeit freuen.