Heidi Klum im Pool mit den Elevator Boys: Pikantes Detail irritiert Fans

Heidi Klum heizte auf TikTok GerĂŒchte an, dass in der neuen GNTM-Folge die "Elevator Boys" eine Rolle spielen könnten. In einem Clip auf Instagram performte das Model zu seinem neuen "Germany's Next Topmodel"-Song "Chai Tea With Heidi Klum" im Swimmingpool. Und erregte mit ihrem Auftritt die GemĂŒter.

Heidi Klum ohne Bikini-Unterteil?

In dem Video gibt Heidi Klum in einem Swimmingpool zusammen mit den fĂŒnf Jungs von den "Elevator Boys" eine Tanz-Choreografie zum Besten. Als Klum gleich zu Beginn des Clips aus dem Wasser auftaucht, macht es den Eindruck, als hĂ€tte das deutsche FrĂ€uleinwunder keinen Slip an. Erst beim genaueren Hinsehen erkennt man, dass die 48-JĂ€hrige sehr wohl ein Bikini-Unterteil trĂ€gt, das scheinbar eine transparente SchnĂŒrung an der Seite hat.