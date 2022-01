Corona: Jetzt hat es auch die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz erwischt

Aber Silvester wäre dann überhaupt nicht "bonzenmäßig" gewesen.

"Wir haben Essen von einer Fastfood-Kette bestellt, haben einen Film geguckt und haben auf der Couch abgegammelt. Wir hatten nicht einmal einen Party-Hut. Wir hatten keinen Extra-Schmuck, nicht extra dekoriert. Wir haben uns Covid eingefangen. Das ist bei einer großen Familie natürlich schwer zu sagen, wer es angeschleppt hat."

Sie beteuern auch, immer sehr vorsichtig gewesen zu sein. "Wir sind ja so, nur Maske, nur Abstand. Wir haben keine großen Zusammentreffen, treffen kaum Leute."

Vor allem Bill nervt es ziemlich in Quarantäne zu sein, er hätte sich nämlich schon so auf eine Silvesterparty gefreut. "Bis zur letzten Minute hatte ich gehofft, denn wir waren auf so eine geile Party eingeladen und ich hatte mich so sehr darauf gefreut, aber es war nix", erzählt er.

Außer Halsweh hatte er keine Symptome.

"Wir saßen zu Hause, du hast dir trotzdem einen reingeknallt. Dein Covid hast du behandelt wie immer, mit Alkohol. Du hast dich von innen desinfiziert mit Alkohol und Kippen.Ich dachte mir, wenn wir schon auf der Couch sitzen und nichts machen, dann wenigstens mit ein paar Cocktails."

Man kann also auch davon ausgehen, dass es Toms Ehefrau, Model Heidi Klum, ebenfalls erwischt hat ...