Kein Potential: Ex-GNTM-Juror Peyman Amin lästert über Heidi Klums Models

Heidi Klum will in der neuen Staffel ihrer Show "Germany's next Topmodel" (GNTM/ProSieben) stärker auf Diversität achten. "Es gibt kleine, sehr große, kurvige, schlanke, junge und ältere Teilnehmerinnen. Unsere Jüngste ist 18, die Älteste 68", hatte sie im Vorfeld erklärt. In der ersten Folge von GNTM 2022 konnte man die diesjährigen Kandidatinnen bereits etwas näher kennenlernen. In Sachen Diversity hat Heidi nicht zu viel gesprochen.

Während es auf Instagram viel Lob dafür gibt, dass Klum den in der Fashion-Branche zum Teil immer noch vorherrschenden Model-Idealen den Kampf ansagt, kann sich einer mit dem neuen Konzept der Show nicht so recht anfreunden: Der ehemalige GNTM-Juror Peyman Amin.

Peyman lästert über neue Staffel von "Germany's Next Topmodel"

Dieser ließ im Gespräch mit Promiflash kein gutes Haar an der neuen Staffel der Castingshow und den von Klum und ihrem Team ausgewählten Kandidatinnen. "Ich bin nicht begeistert, um ehrlich zu sein", sagte der Modelagent über die diesjährigen Teilnehmerinnen. Amin findet, dass Heidi Klum etwas zu verzweifelt versuche, Diversität an den Tag zu legen.