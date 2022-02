Heidi Klum bei GNTM-Auftakt: "Kann mich gar nicht konzentrieren, ich sehe nur Brüste"

Am 3. Februar war es endlich soweit - die 17. Staffel von "Germany's Next Topmodel" ist bei Pro7 gestartet. In der neuen Staffel setzt Heidi Klum kaum Grenzen bei den Casting-Regeln - so spielen beispielsweise die Körpermaße und die Größen der Models keine Rolle mehr. Auch in puncto Alter hat das Topmodel dieses Jahr keine Begrenzung nach oben gesetzt. Das älteste Model, Barbara, ist 68 Jahre alt - was bei einigen der jüngeren Teilnehmerinnen für eine Überraschung sorgte.

Heidi: "Ich kann mich gar nicht konzentrieren, ich sehe nur Brüste"

Heidi Klum hieß die Kandidatinnen in der ersten Folge der neuen Staffel in Athen willkommen. Diese hatten bei einem kurzen persönlichen Gespräch die Möglichkeit, Heidi schon einmal persönlich etwas näher kennenzulernen. Und auch Heidi nutzte die Gelegenheit, die Teilnehmerinnen genauer zu inspizieren. Dabei konnte sie sich so manch Kommentar nicht verkneifen.

"Sind das Brüste?", wollte Klum von einer Teilnehmerin wissen, die mit einem mit pikanten Motiven bedruckten Jutebeutel zum Vorstellungsgespräch kam. Als die Teilnehmerin die Frage bejahte, rutschte Heidi raus: "Ich kann mich gar nicht konzentrieren, ich sehe nur Brüste"

"Also auf der Tasche", fügte sie dann hinzu.