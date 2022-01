Heidi Klum: Anfangsschwierigkeiten wegen älterer Models bei "GNTM"

Bei "Germany's Next Topmodel" gibt es eine große Änderung: Erstmals gab es dieses Jahr kein Alterslimit nach oben, weshalb in der 17. Staffel nun auch "Best Age"-Models antreten. Ab 3. Februar heißt es auf Pro7 wieder von Heidi Klum: "Ich habe heute leider kein Foto für dich." Etwas anderes muss sie sich nach vielen Jahren allerdings dieses Jahr abgewöhnen - was dem Topmodel aber wie ein Video-Zusammenschnitt nun zeigte, nicht allzu einfach fällt.

Heidi Klum: "Ladies" statt "Mädchen"?

Bisher nannte Heidi Klum ihre Modelshow-Teilnehmerinnen immer "Mädchen". Da dieses Jahr aber auch reifere Frauen an der neuen Staffel teilnehmen, will sich die Moderatorin diese Bezeichnung abgewöhnen. "Mein Traum ist endlich wahr geworden", ruft Klum noch in einer anderen "GNTM"-Vorschau zwei älteren Kandidaten entgegen. Doch so ganz daran gewöhnt, dürfte sie sich noch nicht haben.