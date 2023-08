Leni Klum: Bikini-Foto mit Papa Flavio Briatore

"Urlaub in Monaco", schrieb Briatore unter ein Foto auf Instagram und markierte in der Bildunterschrift seine Tochter. Diese posiert auf dem Schnappschuss aus den gemeinsamen Ferien zusammen mit ihrem Vater und Nathan am Deck einer Jacht. Sie trĂ€gt einen pinken Bikini, lehnt sich an Briatore und lĂ€chelt. Ihre Hand berĂŒhrt sanft die ihres Halbbruders. Briatore sitzt in der Mitte, zwischen seinen beiden Kindern und blickt stolz in die Kamera.

