Lena Headey: Mein Erfolg hat nicht nur mit "Game of Thrones" zu tun

Sie wurde durch ihre Rolle der intriganten Königin Cersei Lennister in der Serie "Game of Thrones" international bekannt. Lena Headey führt ihren Karriereschub aber nur zum Teil auf ihre Rolle in der HBO-Erfolgsserie zurück. Auch die mittlerweile größere Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern in Hollywood habe zu ihrem Erfolg beigetragen.

"Ich bin nicht die einzige Frau, die jetzt einen Sprung nach vorn macht. Immer mehr Frauen arbeiten als Produzentinnen und führen Regie – das ist alles Teil dieses wunderbaren Wandels", sagte die 47-Jährige dem Magazin Playboy (September-Ausgabe).