"Lektion" für ihre Kinder: Tori Spelling teilt Fotos von ihrem Leben im Wohnwagen

Spelling sieht bescheidenes Leben als "Lektion" für ihre Kinder

Vor ihren Umzug ins Motel und später in den Campingwagen hatte Spelling vorübergehend in der 9-Millionen-Dollar-Villa von Josh Flagg untergekommen. Eine Freundin der Schauspielerin glaubt, dass sie das Haus des Immobilienmarklers verlassen hat, um in einem bescheidenen Wohnmobil zu leben, damit ihre fünf Kinder verstehen, dass das Leben nicht immer aus Glanz und Glamour besteht.

➤ Lesen Sie hier mehr: Lebt lieber im Wohnwagen: Wieso Tori Spelling Haus ihrer Mutter ablehnt

"Ich glaube, wenn sie Nein zu Josh sagt, sagt sie nur: 'Danke, das weiß ich zu schätzen, aber mir geht es gut'", erzählt Joey Camasta gegenüber Page Six. "Ich werde meinen Kindern diese Lektion über Resilienz beibringen und ihnen zeigen, dass Mama mit dem Geld großgezogen wurde und es mich nicht dorthin gebracht hat, wo ich sein sollte.' Ich möchte euch Kindern beibringen, dass es letztendlich darauf ankommt, hart zu arbeiten und alles Nötige zu tun, um für die Familie zu sorgen und zusammen zu bleiben.'"