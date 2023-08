Lebt lieber im Wohnwagen: Wieso Tori Spelling Haus ihrer Mutter ablehnt

Tori Spelling und ihre f√ľnf Kinder wurden auf einem Campingplatz gesichtet. Sie leben nach Spellings Trennung von ihrem Noch-Ehemann Dean McDermott derzeit in einem Wohnwagen. Page Six ver√∂ffentlichte Aufnahmen, die Spelling und ihren Nachwuchs auf Campingst√ľhlen vor dem Wohnmobil zeigen (zu sehen hier). Nun wird berichtet, die Mutter der Schauspielerin habe eigentlich ein geeignetes Haus f√ľr sie gefunden, doch Spelling soll sich geweigert haben, das Angebot anzunehmen.

Tori Spellig will "an einem bestimmten Ort leben"

Die "Beverly Hills, 90210"-Darstellerin sollen Insidern zufolge ernsthafte finanzielle Probleme plagen. Page Six will nun in Erfahrung gebracht haben, dass Spellings Mutter Candy Spelling f√ľr ihre Tochter und ihre Enkelkinder ein neues Zuhause gefunden haben soll. Tori habe sich aber geweigert, in das Haus einzuziehen.

‚ě§ Lesen Sie hier mehr: Privat und beruflich: Der tiefe Fall der Tori Spelling