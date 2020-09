Laura Müller wird "Job" bei DSDS übernehmen

Schlagerstar Michael Wendler ("Sie liebt den DJ") wird Juror in der neuen Staffel des RTL-Castingformats "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) 2021. Das teilte der Sender Mitte August mit. "Du hattest mich nach dem ersten Hallo, Dieter!", sagte der 48-Jährige auf seinem Instagram-Account laut RTL an die Adresse von Chefjuror Dieter Bohlen (66). "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und ich bin sicher, dass wir alle sehr viel Spaß haben werden und tolle Talente finden", so Wendler weiter.