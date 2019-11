Lars Eidinger findet: Er hat das Zeug zum "Bond-Boy"

Schauspieler Lars Eidinger (43) hat bei seiner Traumrolle eine besondere Vorstellung. "Der Bösewicht bei James Bond ist so ein Traum, fast eine klassische Figur, wie ein Klischee, das reizt mich", sagte Eidinger in Berlin. Aber weil es Gerüchte gibt, dass der nächste Bond eine Frau ist: "Jetzt könnte ich vielleicht der 'Bond-Boy' sein, der in einer knappen Badehose aus dem Wasser steigt."

Das wäre zumindest mal ein eklatanter Wechsel des Rollenfachs für den Berliner Charakterdarsteller. Eidinger feierte im September die Premiere von "Proxima" beim Toronto International Film Festival. Die Hauptrolle spielt Ex-"Bond-Girl" Eva Green.