Lars Eidinger: "Ich bin von Selbsthass getrieben"

Bei Brecht heißt es, die Kunst müsse von den Schicksalen der Menschen bewegt werden. Wovon lassen Sie sich denn bewegen?

Brecht hat eine gewisse Fehlerhaftigkeit bei den Menschen erkannt und auch, dass das eigentlich das ist, was sie ausmacht. Dass jemand wie Brecht trotzdem kein Zyniker geworden ist, sondern die Menschen liebt, das finde ich die wichtigste Erkenntnis. Davon versuche ich mich auch leiten zu lassen: In dem Moment, wo man sich selbst liebt, ist man überhaupt erst in der Lage, andere zu lieben. Das ist so ein banaler Satz, aber er trifft es ganz gut. Ich glaube, ziemlich viele von den Konflikten, an denen ich mich abarbeite, sind getrieben von Selbsthass.

Woher kommt der Selbsthass?

Ich finde mich halt ganz oft blöd, wenn ich mich im Nachhinein reden höre oder sehe. Ich schau mir das nicht an und denke mir dann: Das habe ich aber wieder toll gemacht! Wenn ich morgen Früh nach so einem Interview-Marathon wie heute aufwache, fühlt sich das an wie nach einer Vergewaltigung. Ich sitze hier, dann kommt ein Journalist nach dem anderen und man wird durchgevögelt. Wie bei einem Gangbang. Am nächsten Morgen wacht man auf und denkt sich: Ich bin missbraucht worden. Das klingt übertrieben, aber man gibt so viel von sich preis und die anderen können damit machen, was sie wollen.

Dafür, dass Sie sich „vergewaltigt“ fühlen, geben Sie aber ziemlich viele Interviews. So schlimm kann es ja dann doch nicht sein.

Aber ich denke mir oft: Vielleicht ist es auch besser, einfach nichts zu sagen? Ich weiß nicht, was da richtig oder falsch ist. Das ist ja auch mein erstes Leben, das darf man nicht vergessen. Durch so einen offensiven Umgang mit den Medien schütze ich mich eigentlich eher, weil ich dann die Kontrolle habe. Wenn ich keine Interviews geben würde, wäre das ja auch ein Image – und das würden aber andere kreieren. In dem Moment, wo ich meinen Instagram-Account selbst führe, erschaffe ich einen Avatar von mir, den ich kontrollieren kann. Aber Interviews … Meine Frau sagt immer: „Mach’ doch lieber eine Psychoanalyse!“ Aber ich benutze das auch, um mir über mich selber klar zu werden. Gewisse Fragen, die Sie mir jetzt stellen, stelle ich mir selbst nicht und ich finde es interessant, gezwungen zu sein, mich da zu äußern.