Damals, im Partykeller der Eltern

Der deutsche Schauspieler Lars Eidinger ist gerade omnipräsent. Er spielt im umstrittenen Kinofilm "Mathilde" die Rolle des heiliggesprochenen Zaren Nikolaus II., steht als Hamlet auf der Berliner Schaubühne, ist in der Serie " Babylon Berlin" als windiger Geschäftsmann Alfred Nyssen unterwegs und wird am 14. November in der BBC-Produktion "SS-GB" – hierzulande auf RTL Crime und Sky zu sehen – an der Seite von Sam Riley den SS-Gruppenführer Oskar Huth verkörpern.

Die Schauspielerei ist aber nur eine Leidenschaft, der Lars Eidinger nachgeht. Eine andere ist Musik. Nachzuhören ist das auf der erweiterten Neuauflage seines Mini-Albums "I'll Break Ya Legg", das der Berliner Mitte der 1990er-Jahre in Eigenregie produzierte. Der KURIER hat den 41-Jährigen telefonisch erreicht.

KURIER: "I'll Break Ya Legg" wurde bereits in einer abgespeckten Version als 10-Inch Vinyl veröffentlicht. Das war Ende der 1990er-Jahre. Wie sind damals die Tracks entstanden?

Lars Eidinger: Angefangen, Musik zu machen, habe ich mit meinem Bruder und einem Freund im Jugendfreizeitheim Berlin-Tempelhof, wo wir ein Studio nutzen konnten. Aber immer nur für eine Stunde, was nervig war. Also haben wir beschlossen, im Partykeller unseres Hauses weiterzumachen. Home-Recording war in den 1990er-Jahren eine kleine Revolution.