Lady Gaga verlobt? Der massive Diamantring, der für Gerüchte sorgt

Gibt es etwa etwas zu feiern? Lady Gaga löste Verlobungsgerüchte aus, nachdem Fans einen riesigen Diamantring an ihrer linken Hand entdeckt haben.

Lady Gaga: Ist das etwa ein Verlobungsring?

Die Sängerin, die seit rund vier Jahren mit ihrem Freund Michael Polansky zusammen ist, wurde am Sonntag bei einem Spaziergang durch West Hollywood, Kalifornien, mit einem massiven Diamantring am linken Ringfinger gesichtet. Page Six veröffentlichte Fotos von dem Schmuckstück, das nun für Gerüchte sorgt.