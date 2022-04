Lady Diana: Wieso sie ein Date mit Tom Cruise verschmähte

"Ich erinnere mich, dass Prinzessin Diana die Jungs zum Set von 'Mission Impossible' mitgenommen hat, um Tom Cruise zu treffen", twitterte der frühere Privatkoch der Königsfamilie.

"Sie [Diana] kam eines Morgens in die Küche und sagte: 'Darren, wir haben eine Einladung bekommen, um uns die Entstehung von 'Mission Impossible' in den Pinewood Studios in London anzusehen, damit ich William mitnehme und Harry."

"Glaubst du, sie wären interessiert?", wollte Diana angeblich von ihrem Angestellten wissen.

Der königliche Koch sei der Meinung gewesen, dass die beiden Prinzen durchaus Gefallen finden könnten an den Special-Effects. "Wills und Harry liebten die Pyrotechnik. Aber Prinzessin Diana", die hätte ihm scherzend über Tom Cruise mitgeteilt: "Das ist noch einer von der Liste, Darren." Aber: "Er ist zu klein."