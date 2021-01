Ungesehenes Portrait: Fans erstaunt über Dianas Ähnlichkeit mit ihrer Mutter

Am 20. Jänner wäre Prinzessin Dianas Mutter Frances Shand Kydd 85 Jahre alt geworden. Lady Dis Bruder Charles Spencer zollte seiner 2004 verstorbenen Mutter auf Instagram Tribut, indem er ein altes Portrait von Frances postete, welches sich in der Bibliothek des Familienanwesens der Spencers, Altrop House, befindet - und sorgte damit für Erstaunen bei zahlreichen Royal-Fans. Offenbar war nicht vielen bewusst, wie ähnlich Lady Diana ihrer Mutter eigentlich gesehen hat.

Bisher ungesehenes Portrait zeigt Dianas Ähnlichkeit mit ihrer Mutter

"Meine Mutter - an diesem ihrem 85. Geburtstag. Sie wurde in Sandringham, Norfolk, am selben Tag geboren, an dem König George V. starb - in derselben Gemeinde. Sie starb drei Tage nach dem 50. Jahrestag ihrer Ehe mit meinem Vater. Dieses Portrait befindet sich in der Bibliothek in @althorphouse."

Im Kommentarbereich vergleichen Royal-Fans Frances Shand Kydd mit Lady Diana. "Man kann an der Ähnlichkeit sehen, von wem Diana ihre feine Knochenstruktur und ihre Schönheit geerbt hat", schreibt zum Beispiel eine Userin. Viele weitere Nutzer geben ihr Recht. "Sie sieht so sehr aus wie Diana", schreibt ein Royal-Fan. "Die Ähnlichkeit mit Diana ist verblüffend", stellt eine andere Frau fest.