Royal-Biograf über Tragödie, die Charles und Diana erstmals näher zusammenbrachte

Die vierte Staffel der "Netflix"-Serie "The Crown" ist derzeit in aller Munde - und wirft erneut Fragen über die gescheiterte Ehe von Prinz Charles und der verstorbenen Lady Diana auf. Die Darstellung in der Serie gehen jedoch stellenweise mit den Berichten von Adels-Kennern weit auseinander.

Lawinenunglück erschütterte Prinz Charles

So auch jene Episode mit dem Titel "Lawine" (Originaltitel "Avalanche"), in der er es um ein Skiunglück, welches sich im März 1988 ereignet hat, geht. Damals urlaubte der zu diesem Zeitpunkt 39 Jahre alte Prinz Charles mit Freunden und Familie im Schweizer Skiort Klosters. Unter der Gruppe an Freunden war auch Major Hugh Lindsay, ein ehemaliger Berufssoldat und Stallmeister von Queen Elizabeth II. Der damals 34-Jährige verunglückte damals tödlich, als sich bei einer Skitour abseits der Piste eine Lawine löste und ihn unter sich begrub. Ein weiterer Freund von, Patti Palmer-Tomkinson, brach sich bei dem Unfall beide Beine.

Augenzeugen behaupteten damals, Charles sei "sichtlich verzweifelt" und habe geweint, als er von einem Hubschrauber gerettet wurde. "The Crown" betont, wie Lady Diana fürchtete, ihr Mann sei ebenfalls bei ebenfalls bei dem Lawinenunglück gestorben. Anschließend ist sie so dankbar gewesen, dass er überlebte, dass sie die Ehe zum Funktionieren bringen will. Charles hingegen scheint entschlossener denn je, seine Frau zu verlassen, um endlich offiziell mit seiner Geliebten Camilla zusammen zu sein.