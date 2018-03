Kylie Minogue spricht über ihre Angstzustände

Keine professionelle Hilfe

Professionelle Hilfe will sich die Künstlerin indes nicht holen, obwohl sie die Vorteile davon nicht abstreitet: "Es gibt genügend Diskussionen in meinem Kopf. [Therapie] würde mir wahrscheinlich gut tun, aber ich mag es nicht besonders. Meine 98-jährige Großmutter hat vor Jahren gesagt: 'Was du machen musst, ist flach dazuliegen und deine Arme hochzustrecken und einfach so für zehn Minuten dazuliegen.' Und sie hat so Recht, also werde ich das tun."

Dem Attitude-Magazin erklärte Kylie, wie sie diese Phasen der Ruhe in ihren Arbeitsalltag integriert: "Wenn ich für ein Video drehe, sage ich in der Mittagspause 'Alles klar, Handy aus, Licht dunkler' und versuche, einfach still zu sein."