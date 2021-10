Kylie Minogue: Emotionaler Schritt nach 30 Jahren

Kylie Minogue, geboren in Melbourne, gehört zu den wohl populärsten Stars Australiens. Neben der australischen besitzt die Sängerin, die ihre Karriere bereits als Kind in diversen Fernsehsendungen begann, auch die britische Staatsbürgerschaft. 30 Jahre lang lebte Minogue in Großbritannien. Nun soll im Leben der Musikerin eine große Veränderung anstehen: Minogue werde Berichten zufolge nach drei Jahrzehnten in London zurück in ihre Heimat ziehen.

Zieht Kylie nach 30 Jahren zurück nach Australien?

Nachdem sie Anfang des Jahres wieder vermehrt Zeit in Melbourne verbracht hatte, soll die 53-Jährige laut The Mirror beschlossen zu haben, zu ihren Wurzeln zurückzukehren. "Darüber hat sie schon eine Weile nachgedacht", behauptet eine Quelle aus Minogues Umfeld. Ihre Liebe zu London bleibe jedoch "unvermindert", so der Insider. Ein Mitgrund für die Entscheidung soll die andauernde Corona-Pandemie sein.

"Als sie dieses Jahr aufgrund von Reisebeschränkungen für längere Zeit in Australien war, hatte sie Zeit, darüber nachzudenken, wo sie ihren Hauptwohnsitz haben möchte", plaudert der Insider aus dem Nähkästchen. Es handle sich demnach um eine Herzens-Entscheidung. Offenbar hegt die Sängerin den Wunsch, ihren Liebsten wieder näher zu sein.