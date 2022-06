Kylie Jenner: Deshalb hat sie alle Social-Media-Apps von ihrem Handy gelöscht

Mit mehr als 346 Millionen Instagram-Followern führt sie die Liste der beliebtesten Instagram-Stars als weiblicher Promi an. In der allgemeinen Ranking-Liste aller Stars wird sie nur von Fußball-Star Cristiano Ronaldo mit 452 Followern geschlagen. Für eine Zeit lang herrschte jedoch Funkstille auf dem Profil der Unternehmerin. In ihrer Reality-Show erklärt sie warum: "Jetzt, wo meine Kinderzimmer fertig sind, habe ich das Gefühl, dass ich mich wirklich entspannen kann. Ich habe gerade alle meine sozialen Medien von meinem Handy gelöscht." In der Serie steht die Partnerin von Travis Scott (31) kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes.

Zuspruch erhält die während der Dreharbeiten werdende Mutter von ihrer älteren Schwester Khloe: "Oh, gut für dich". Sie fügt außerdem hinzu: "Es ist so gesund. Du solltest dich ausruhen."

Die jüngste Schwester von Kim Kardashian bekam ihr zweites Kind Anfang Februar. Zusammen mit ihrem Freund, US-Rapper Travis Scott, hat Jenner bereits Töchterchen Stormi Webster (4).