Kylie Minogue äußert sich zum Rechtsstreit gegen Kylie Jenner

"Aber lassen Sie mich auch sagen, dass wir uns geeinigt haben", klärt der "Can't Get You Out Of My Head"-Star lächelnd über den juristischen Streit auf, der 2017 zu ihren Gunsten beigelegt wurde. Der Konflikt zwischen den beiden sei laut der Sängerin allerdings "nur geschäftlich" gewesen. Tatsächlich würde sie sich freuen, den jungen Reality-Star sowie den Rest des Kardashian-Jenner-Clans einmal persönlich kennenzulernen.