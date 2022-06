Robbie Williams will beim "Eurovision Song Contest" dabei sein

Der Megastar will aber nicht für England beim Wettbewerb antreten, sondern als Stargast die Halftime-Show des großen TV-Spektakels performen. "Ich dachte, ich werde ein bisschen davon haben. Niemand hat es getan, bis Justin Timberlake es tat und Madonna. Ich dachte, ich will das so machen wie diese Leute. Also habe ich meinen Namen eingebracht. Ich habe gehört, es könnte in der Ukraine sein, aber ich würde trotzdem hin. Ich liebe den Eurovision wirklich."

Robbie Williams veröffentlicht (fast) neues Album

Anlässlich seines 25. Jubiläums als Solokünstler hat der britische Sänger Robbie Williams ("Let Me Entertain You") ein Album angekündigt, für das er seine größten Hits mit einem Orchester neu aufgenommen hat. "XXV" erscheint am 9. September und enthält neben neu arrangierten Versionen von "Feel", "No Regrets" oder "Rock DJ" auch den brandneuen Song "Lost". Eine Neuauflage der Ballade "Angels" wurde am Dienstag als erste Single veröffentlicht.