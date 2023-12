Kurz vor Weihnachten: Prinz Harrys Angriff auf Fan führte zu Beziehungs-Aus

Auseinandersetzung mit Fan Mitgrund für Trennung gewesen sein

Berichten zufolge soll schließlich Prinz Harrys angebliche Auseinandersetzung mit einem Royal-Fan kurz vor Weihnachten zum endgültigen Scheitern seiner Beziehung zu Cressida Bonas geführt haben.

Tina Brown, Autorin des Bestsellers "The Palace Papers", erzählte von dem Vorfall und verriet, dass das Ex-Paar über Weihnachten 2013 bei Cressidas Halbschwester und anderen Familienmitgliedern gewohnt habe. Sie beschlossen, einen kleinen Pub in Kidlington, etwas außerhalb von Oxford zum Mittagessen zu besuchen und hatten es geschafft, einen Tisch im hinteren Teil des Lokals zu ergattern.

➤ Lesen Sie hier mehr: Nicht bei allen Mitarbeitern beliebt: Kates gemeiner Spitzname enthüllt

Nachdem sie ihr Essen beendet hatten, seien Harry und Cressida aufgestanden, um zu gehen, sie wurden jedoch von einem älteren Fan im Pub aufgehalten. Der Mann habe zu Harry gesagt: "Oh, Sir, es tut mir so leid, ich weiß, es ist Weihnachtszeit, aber könnte ich einfach ein Foto machen, um es meiner Frau zu geben, der es nicht gut geht?", behauptet Brown in ihrem Buch. Cressida habe freundlich geantwortet: "Oh, natürlich."