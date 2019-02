Kurz vor 70. Geburtstag: Richard Gere ist wieder Vater

Besuch beim Dalai Lama

Richard Gere ist bekanntlich Buddhist und langjährig mit dem Dalai Lama befreundet. Der Schauspieler setzt sich darüber hinaus für die Menschenrechte in Tibet ein, was ihm zufolge dazu geführt habe, dass er auf der "Schwarzen Liste" in Hollywood stehe - und nicht mehr in China einreisen dürfe.

Die Baby-News folgten, nachdem Gere und Silva im April 2018 nach vier Jahren Beziehung geheiratet hatten. Der "Pretty Woman"-Darsteller gab seiner Frau zuerst in Spanien das Jawort, bevor sie ein Monat danach in seinem Zuhause nahe New York mit Freunden und Familie feierten.