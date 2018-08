Richard Gere soll mit 69 Jahren noch einmal Vater werden

Verliebt wie am ersten Tag

Die "neue" Frau an der Seite des bekennenden Buddhisten ist die Tochter des ehemaligen Vize-Präsidenten des spanischen Fussballvereins Real Madrid. So schwärmte Silva in einem Interview mit dem Magazin Hola über ihren Ehemann: "Richard ist mein Held im wahren Leben." Auch der Golden-Globe-Gewinner schwärmt über seine Frau: "Ich bin der glücklichste Mann im Universum." Noch immer hätten die beiden vor lauter Liebe Schmetterlinge im Bauch: "Er ist der bescheidenste, einfühlsamste, gütigste, aufmerksamste, lustigste und großzügigste Mann, den ich kenne. Ich bin so verliebt. Es vergeht kein Tag, an dem er mir nicht sagt, wie wichtig ich ihm sei," verkündete Silva im Mai gegenüber dem deutschen Magazin Bunte.