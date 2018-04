Richard Gere hat heimlich geheiratet

33 Jahre Altersunterschied tun ihrer Liebe keinen Abbruch: Wie das spanische Magazin ¡Hola! berichtet, sollen Richard Gere (68) und seine 35-Jährige Verlobte, die spanische Unternehmerin Alejandra Silva, unter Ausschluss der Öffentlichkeit geheiratet haben.

Richard Gere: Heimliche Hochzeit?

Nach vier Jahren Beziehung haben sich die beiden Anfang April standesamtlich getraut - so Quellen aus dem Umfeld des Paares. Am 6. Mai soll zudem eine private Hochzeits-Zeremonie mit Freunden und Familie in Geres Haus in New York abgehalten werden.