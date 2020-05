Kult-Rocker Alice Cooper lernt Stepptanz

"School's Out"-Rocker Alice Cooper (72) hat ein neues Hobby entdeckt - den Stepptanz. Damit sagt er der Langeweile in der Quarantäne den Kampf an. "Wir haben einen Freund, der ein großartiger Stepptänzer ist und jeden Mittwochabend gibt er eine Stunde lang Unterricht", so der Musiker im Gespräch mit "Billboard".

"Meine ganze Familie geht also in den Garten, wo wir lauter Sperrholz am Boden haben, und jeder trägt Steppschuhe", erzählt er. Dass aus ihm kein neuer Fred Astaire wird und er das nicht so gut wie seine Familie drauf hat, stört ihn dabei aber nicht.

"Meine Frau und meine Töchter sind professionelle Tänzer, also sind sie mir meilenweit voraus. Aber jeder Mittwochabend ist Stepptanzabend."