Kris Jenner macht Andeutung: Ein Baby für Kendall Jenner?

Hat Kris Jenner da etwa zu viel angedeutet? Das fragten sich zuletzt zahlreiche Fans. Mit einem Twitter-Posting heizte der Reality-Star Baby-Gerüchte rund um seine Tochter Kendall Jenner an. "Du hast es!", schrieb das Familienoberhaupt des Kardashian-Jenner-Clans am 26. März auf Twitter und postete dazu ein Emoji in Form einer Babyflasche, während sie Kendall taggte.

Kris Jenner löst Schwangerschafts-Spekulationen aus

Promt rätselten Fans, was die vage Ankündigung wohl zu bedeuten habe. Viele Follower spekulierten, dass das Model möglicherweise ein Kind erwarten könnte. "Kendall ist endlich schwanger!!", frohlockt eine Userin. Kris Jenner warte wohl auf "ihr jüngstes" Enkelkind, schreibt ein Twitter-Nutzer. Zahlreiche weitere Kommentare schlugen in die gleiche Kerbe. Viele waren sich bereits sicher, in der letzten Staffel von "Keeping Up With The Kardashians" mehr über die vermeintliche Schwangerschaft der 25-Jährigen zu erfahren.