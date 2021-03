Kim Kardashian konzentriert sich inmitten ihrer Scheidung auf sich selbst

Im Mai 2014 feierten Reality-TV-Star Kim Kardashian und Musiker Kanye West in der Festung Forte Belvedere in Florenz eine pompöse Hochzeit. Star-Tenor Andrea Bocelli sang beim Einzug der Braut vor 200 ausgewählten Gästen. Zuvor hatte sich das Paar schon bei einer prunkvollen Feier in Versailles bei Paris auf ihre Trauung eingestimmt. Für seine erste Hochzeit soll West keine Kosten gescheut haben - und trotzdem: gehalten hat die Ehe nicht. Kardashian hat im Februar nach fast sieben Jahren die Scheidung eingereicht.

Business As Usual

Nach außen hin macht die 40-Jährige nun wie gewohnt weiter. Zu einem ihrer aktuellsten Instagram-Bilder schreibt sie: "Gedanken abschalten und auf dich selbst konzentrieren." Ob sie damit auch auf ihre laufende Trennung anspielt, weißt wohl nur sie selbst.