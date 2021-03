John F. Kennedy-Enkel verliebt in Kendall Jenner?

Jack Schlossberg soll aber weiterhin an Kendall Jenner interessiert sein. Seine Kumpels würden den schüchternen Harvard-Absolventen, der in Yale auch japanische Geschichte studiert hat, dazu ermutigen, das Model endlich um ein Date zu bitten.

Pech gehabt: Kendall datet Devin Booker

Das Timing ist derzeit aber wieder nicht das beste. Erst am Valentinstag vor wenigen Wochen hatte Jenner bestätigt, dass sie in einer Beziehung mit NBA-Star Devin Booker ist, als sie ein gemeinsames Foto von sich und dem Sportler in einer Story auf Instagram postete. Seit April vergangenen Jahres kursierten bereits Dating-Gerüchte um das Paar. Erstmals wurde über eine mögliche Beziehung der beiden berichtet, als Jenner und Booker einen gemeinsamen Roadtrip von Los Angeles nach Arizona unternahmen. Seitdem wurde auf Instagram heftig geflirtet. Im August vergangenen Jahres wurden die beiden dann innig schmusend bei einem Strand-Date gesichtet.