Krebs in Endstadium: Youtube-Star Philipp Mickenbecker gibt Update

Im Oktober hatte der deutsche Youtuber Philipp Mickenbecker gegenüber seinen 1,32 Millionen Abonnenten bekannt gegeben, dass er wieder an Krebs erkrankt ist. Zwei Mal hat Mickenbecker in der Vergangenheit den Krebs schon besiegt. Bis er erneut Schmerzen in der Brust bemerkt habe.

Philipp Mickenbecker gibt Update

"Die Sache ist, dass das jetzt für drei Jahre wirklich kein Thema mehr war. Jetzt habe ich ungefähr zwei Monaten gemerkt, dass irgendwas in meiner Brust nicht stimmt und hab dann auch immer mehr Schmerzen bekommen. Aktuell habe ich Schmerzen in meiner Schulter und in meinen Knochen", hatte der deutsche Youtuber vergangenen Herbst erklärt.

Nun gab der 24-Jährige seinen Fans in einem seiner Videos ein Update zu seinem gesundheitlichen Zustand: "Medizinisch gesehen, sieht es gar nicht gut aus", verriet Mickenberger. "Der Tumor ist ziemlich gewachsen."

Zum Glück drücke der Tumer nicht auf seine Lunge oder sein Herz. Deswegen gehe es ihm "richtig gut", versichert der "Real Life Guys"-Star. Lediglich die Nächte würden gelegentlich zur Qual werden, weil er liegend manchmal schwer Luft bekomme.